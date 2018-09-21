وزير النقل التنزاني يؤكد وفاة 126 راكبا في حادث غرق عبارة

قال وزير النقل التنزاني إيساك كامويلوي، اليوم الجمعة، إنه تأكد وفاة مائة وستة وعشرين شخصا وما زال العشرات مفقودين، بعد غرق إحدى العبارات في بحيرة فيكتوريا.

وقال المفوض الإقليمي جون مونجيلا إنه تم إنقاذ نحو مئة شخص، بعدما انقلبت العبارة المكتظة بالركاب إم دبليو نييريري يوم الخميس.

ووصل إلى موقع الحادث غطاسون محترفون من مناطق مختلفة من البلاد صباح اليوم الجمعة، لتسريع عمليات الانقاذ، وفقا لما ذكره مونجيلا.

وتابع مونجيلا أنه تم انتشال 44 جثة بحلول مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي، لكن كان يتعين وقف عمليات الانقاذ ليلا بسبب ضعف الرؤية.

وقال كامويلوي إنه سيتم عرض الجثث للتعرف عليها مساء اليوم الجمعة.

وأظهرت تقديرات أولية أن العبارة كانت تحمل أكثر من 300 شخص خلال رحلتها بين بوجولورا وجزيرة اوكارا، لكن العدد الدقيق للركاب لا يزال غير معروف.

وعبر بابا الفاتيكان البابا فرانسيس عن حزنه جراء الحادث المأساوي.

وقال الفاتيكان في بيان إن "قداسة البابا فرنسيس يعبر عن تضامنه العميق مع أولئك الذين أصابهم الحزن على فقدان أحبائهم، والذين يخشون على حياة من لا يزالون في عداد المفقودين".

وقالت هيئة الخدمات الكهربائية والميكانيكية والالكترونية التنزانية (تيميسا) التي توفر صيانة للعبارات في البلاد إن العبارة غرقت على بعد عدة أمتار فقط من المرسى بالقرب من جزيرة أوكرا بمنطقة يوكيريوي.

ومازال سبب الكارثة قيد التحقيق اليوم الجمعة.

وتشيع الحوادث في بحيرة فيكتوريا التي تمتد بين تنزانيا وأوغندا وكينيا.

وفي كثير من الأحيان، يكون سوء الصيانة وزيادة الحمولة سببا في وقوع تلك الحوادث.