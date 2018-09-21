تفاصيل مقتل نقاش علي يد جيرانه ببولاق الدكرور

تدخل لفض مشاجرة بسبب لهو الاطفال فأصيب بطعنة سكين

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل مقتل نقاش أثناء تدخلة لفض مشاجرة بين جيرانه بمنطقة بولاق الدكرور.

كان قسم شرطة بولاق الدكرور تلقي بلاغا من مستشفى بولاق الدكرور العام بوصول مصطفى ر، 27 سنة، نقاش متوفى إثر إصابته بجرح نافذ بالفخذ الأيسر من الخلف.

وأسفرت جهود البحث من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات التي اشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، إلى وقوع مشاجرة بالشارع سكن المتوفى بين كل من طرف أول عونى م، 32 سنة، فنى، وطرف ثانى إبراهيم ص، 16 سنة، ميكانيكى،وزوج شقيقته على ف، 39 سنة ميكانيكى ، و محمد ع ، 33 سنه، حداد ( صديق الثالث أثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب لهو الأطفال تطورت إلى مشاجرة ، تدخل على إثرها المتوفى للفصل بينهم إلا أن الرابع تعدى عليه بسلاح أبيض " سكين " كان بحوزته محدثاً إصابته التي أودت بحياته وفر هارباً.

تمكن رئيس وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الرابع الأداة المستخدمة وبمواجهته إعترف بإرتكابة الواقعة، وبالعرض علي اللواء دكتور مصطفي شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.