مقتل ثلاثة رجال شرطة في كشمير بعد تهديدات من المتشددين

ذكرت مصادر بالشرطة الهندية، أنه تم العثور، اليوم الجمعة، على جثث ثلاثة رجال شرطة كانوا قد تعرضوا للاختطاف في ولاية جامو وكشمير الهندية.

وأضافت المصادر، أنه تم إطلاق سراح رجل شرطة رابع كان أشخاص يشتبه أنهم متشددون إسلاميون قد خطفوه مساء أمس الخميس في منطقة شوبيان، بعد تدخل قرويين.

وقالت قناة "إن.دي.تي.في" التلفزيونية، إن عمليات الخطف والقتل جاءت بعد أيام من نشر جماعة "حزب المجاهدين" المتشددة رسالة تهديد لرجال الشرطة المحلية، تطالبهم بالاستقالة أو التعرض للقتل.

وبثت العديد من القنوات التلفزيونية المحلية مقطعًا صوتيًا للتهديد، الذي يزعم أنه صادر عن أحد قادة الجماعة المحظورة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن القتل.