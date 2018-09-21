البرازيل تلقي القبض على هارب مشتبه بعلاقته بحزب الله اللبناني

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قالت الشرطة البرازيلية إنها اعتقلت، اليوم الجمعة، هاربا مطلوبا من باراجواي وتتهمه الولايات المتحدة بالارتباط بحزب الله اللبناني.

وجرى احتجاز أسعد أحمد بركات في منطقة فوز دو إجوازو في المنطقة الحدودية بين البرازيل والأرجنتين وباراجواي.

وتسعى باراجواي للقبض عليه منذ أواخر أغسطس الماضي بتهمة تزوير وثائق.

وكانت الأرجنتين قد جمدت أصولا تخص بركات وشركاءه بعد أن اشتبهوا في قيامهم بغسل 10 ملايين دولار في كازينو على الجانب الأرجنتيني من الحدود، وفقا للشرطة البرازيلية.

وفي عام 2006، أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية بركات على قائمة الأشخاص الذين يعتقد أنهم يمولون حزب الله، حسبما أضاف البيان.

وجرى بالفعل تسليم بركات في عام 2003 من البرازيل إلى باراجواي، حيث تم سجنه بتهم منها التهرب الضريبي.

وقد أطلق سراحه في عام 2008 وعاد إلى البرازيل.