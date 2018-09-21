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موسكو: لا خطط لعقد لقاء جديد بين بوتين وترامب

موسكو أ ش أ
نشر فى : الجمعة 21 سبتمبر 2018 - 3:53 م | آخر تحديث : الجمعة 21 سبتمبر 2018 - 3:53 م

أكد المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، عدم وجود خطط أولية لعقد لقاء جديد بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب.
وكان بوتين وترامب التقيا في 16 يوليو الماضي، في العاصمة الفنلندية هلسنكي، في أول محادثات ثنائية موسعة بين الجانبين.
وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة، إنه فيما يخص لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، وسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، توجد بعض التقديرات حول المكان والموعد، إلا أنه رفض الإعلان عنها.
وأشار إلى أن المحاولات المتواضعة لإعادة إحياء العلاقات الروسية الأمريكية تواجه عقبات من جانب واشنطن.


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