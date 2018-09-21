استطلاع: «البديل الألماني» ثاني أكبر حزب في ألمانيا بعد تحالف «ميركل» المسيحي

أظهر استطلاع للرأي تراجعًا كبيرًا في شعبية الائتلاف الحاكم بألمانيا، الذي يضم التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وبحسب الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، فإنه إذا أُجريت انتخابات برلمانية يوم الأحد المقبل في ألمانيا، فسوف يحصل التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي مجتمعين على نسبة 45% فقط من الأصوات.

ورغم التراجع الكبير في شعبية التحالف المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري)، فإنه لا يزال أقوى حزب في ألمانيا، يليه في المركز الثاني حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

وبحسب الاستطلاع، حصل التحالف المسيحي على نسبة 28%، وهي أسوأ نسبة له منذ بدء إجراء هذا الاستطلاع عام 1997.

وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، على نسبة 17%، ليحل بذلك في المركز الثالث خلف حزب "البديل من أجل ألمانيا" الذي حصل على نسبة 18%.

وبلغت شعبية حزب الخضر في الاستطلاع 15%، مقابل 10% لحزب "اليسار" و9% للحزب الديمقراطي الحر.