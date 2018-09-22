سطيف يتأهل لنصف نهائي أبطال أفريقيا على حساب حامل اللقب الوداد

تأهل فريق وفاق سطيف الجزائري إلى الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد تعادله السلبي مع مضيفه الوداد الرياضي المغربي اليوم الجمعة في إياب دور الثمانية بالبطولة.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لتنتهي بالتعادل السلبي.

وتأهل وفاق سطيف للدور قبل النهائي، مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب التي أقيمت بالجزائر 1 / صفر.

يذكر أن الوداد الرياضي كان قد توج باللقب في الموسم الماضي، بعد تغلبه على الأهلي المصري 2 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن يلتقي وفاق سطيف مع الفائز من المباراة التي ستجمع بين الأهلي وضيفه حوريا الغيني غدا السبت.