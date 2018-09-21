يبدأ اليوم رسميا برنامج الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائى، بعرض 16 فيلما من مختلف المسابقات، منها فيلم الافتتاح الفرنسى «سنة أولى» إخراج توماس ليلتى، وذلك فى الساعة التاسعة مساء بقاعة «اوديماكس».

من المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، يعرض المهرجان فى السابعة مساء بقاعة «مسرح المارينا» الفيلم المصرى «يوم الدين» إخراج أبوبكر شوقى، والذى تدور أحداثه حول «بشاى» مواطن مصرى شُفى من مرض الجذام، لكنه لم ُيعالج من آثاره، يعيش فى مستعمرة مرضى الجذام القديمة بين حفنة من التعساء. بنى لنفسه حياة مريحة عن طريق بيع القمامة التى يعاد استخدامها. بعد وفاة زوجته، يقرر ترك المستعمرة للمرة الأولى منذ أن تخلى عنه أهله هناك وهو طفل، ليخوض تجربة البحث عن مسقط رأسه.

وفى مسرح المارينا أيضا يعرض أيضا الفيلم التونسى «ولدى» إخراج محمد بن عطية، فى العاشرة مساء، وتدور أحداثه حول شخص على وشك التقاعد من وظيفته كمشغل لرافعة شوكية فى ميناء تونس، وتدور حياته التى يتشاركها مع زوجته حول ابنهما الوحيد الذى يستعد لأداء اختبارات المدرسة الثانوية.

ومن مسابقة الروائى الطويل يعرض أيضا، فى التاسعة مساء الفيلم البولندى «حرب باردة»، إخراج بافل بافليكوفسكى، والذى يرصد فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية فى بولندا.

أما رابع أفلام المسابقة الرسمية، فهو الفيلم الأمريكى «فريقنا» إخراج ميشيل زمبالست، وجيف زمبالست، الذى يعرض فى السادسة مساء بقاعة «سى سينما 2»، ويروى الفيلم قصة فريق كرة القدم البرازيلى، الذى تأهل بمعجزة إلى نهائى كأس بلدان أمريكا الجنوبية، لكن الطائرة التى كانت تقل الفريق تعرضت إلى حادث مروع أدى إلى تحطمها، مودية بحياة جميع أعضاء الفريق باستثناء ثلاثة منهم.

ومن مسابقة الأفلام الوثائقية، يعرض المهرجان فى التاسعة من مساء اليوم، الفيلم الأمريكى «الأسطول الشبح» إخراج شانون سيرفيس، وجيفرى والدرون، الذى يسلط الضوء على الحقوقية التايلاندية باتيما تونجبوشاياكول فى محاولتها هى وفريقها إنقاذ مجموعة من العاملين المخطوفين والمستعبدين على مراكب الصيد فى عرض البحر.

وفى قاعة «سى سينما2» أيضا يعرض من الأفلام الوثائقية الفيلم البريطانى «ماكوين» إخراج إيان بنوت، بيتر ايتيدجى، الذى يحكى قصة مستوحاة من حياة ملهمة ومعقدة لمصمم الأزياء لى الكسندر ماكوين، من بداية حياته المهنية كخياط مرورا بإنشائه خط الأزياء الخاص به، انتهاء بوفاته قبل الأوان.

وفى الاختيار الرسمى خارج المسابقة، تشهد قاعة «سى سينما 1» فى الثالثة من مساء اليوم عرض الفيلم الفرنسى «أوليس ومنى» إخراج سيباستيان بتبيدر، ومن فرنسا أيضا يعرض فى نفس القاعة فيلم «ديليلى فى باريس» إخراج ميشيل أوسلو، فى الساعة الثانية عشرة ظهرا.

كما يعرض فى قاعة «اوديماكس» من فرنسا أيضا «فى حرب» إخراج ستيفان بريزيه الساعة الخامسة مساء.

ومن أمريكا يعرض خارج المسابقة أيضا فى الثامنة مساء اليوم فيلم «الرجل العجوز والمسدس» إخراج ديفيد لورى، فى قاعة «سى سينما 3».

كما يعرض فى نفس القاعة أيضا الفيلم الايطالى «سعيد مثل ازارو» إخراج أليتشه رورفاكر، الساعة الرابعة عصرا.

ومن بولندا يعرض فى الساعة السادسة مساء بقاعة «سى سينما 1« فيلم «وجه« إخراج مالجورزاتا شوموفسكا، وفى قاعة «اوديماكس« يعرض فى الثالثة عصرا الفيلم الدنماركى «المذنب« إخراج جوستاف مولر، وفى قاعة «سى سينما 3« يعرض فى الثانية ظهرا الفيلم السويسرى «مع الرياح« إخراج بيتينا أوبرلى.

أما البرنامج الخاص، فيعرض منه فيلم واحد، هو «التوت البرى» إخراج إنجمار برجمان، الذى أنتج عام 1957.