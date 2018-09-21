حكومة «بربادوس» تعين «ريانا» سفيرة فوق العادة

أعلنت حكومة بربادوس، اليوم الخميس، أنها عيّنت مغنية البوب "ريانا" سفيرة فوق العادة لهذه الدولة التي تنحدر منها المغنية.

وجاء في بيان، أن السفيرة الجديدة "روبين ريانا فنتي"، في إشارة إلى اسمها كاملًا، ستشجع التعليم والسياحة والاستثمار في الدولة الواقعة في جزر الأنتيل.

ووصفت رئيسة الوزراء ميا آمور موتلي، ريانا / 30 عاما/ بأنها مواطنة بارزة ساهمت في رفع مكانة تلك الجزيرة على الساحة الدولية.

وقالت موتلي: "ريانا تُكّن حبا عميقا لهذا البلد وهذا ينعكس في أعمالها الخيرية، ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم".

وأضافت رئيسة الوزراء: "لقد أثبتت (ريانا) أيضا ، بعد نجاحها كأحد رموز موسيقى البوب ، الفطنة المبدعة والذكاء في مجال الأعمال التجارية. لذلك من المناسب أن نشركها ونمكنها من لعب دور أكثر تحديدا ونحن نعمل على تحويل بربادوس (إلى الأفضل)".

وقالت ريانا إنها "فخورة بقبول مثل هذا اللقب المرموق في وطني .. وأنا مستعدة ومتحمسة لتحمل المسؤولية".