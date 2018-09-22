قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة القاهرة، وعضو مجلس النواب، إنه ينبغي على الأم أن تكون أكثر حكمة في رعايتها لأبنائها، مشيرة إلى تعرض الأسرة المصرية في الآونة الأخيرة لحالة من اللامبالاة بشأن اهتمام الآباء بأبنائهم.

وأضافت «نصير»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أمنية مصرية»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مساء الجمعة، أنه يجب تغليظ العقوبة على إهمال الآباء لأبنائهم، إلى جانب توعيتهم في كل الأبعاد الثقافية والإنسانية والإرشادية، لافتة إلى ضرورة أن تتخذ الأم احتياطاتها اللازمة لرعاية طفلها أثناء أداء واجباتها المنزلية.

وتساءلت: «هل نحن أهملنا المجتمع وتركناه يربي نفسه بنفسه، وبالتالي رأينا هذه الإفرازات السلبية، ولا بد أن نحاسب أنفسنا»، مشيرة إلى أهمية إعطاء الطلاب في الجامعات لجرعة تربوية في السلوك الإنساني القويم.