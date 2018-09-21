«زراعة الوادي الجديد» تبدأ في توزيع «أسمدة» الموسم الشتوي

بدأت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، توزيع أسمدة الموسم الزراعي الشتوي المقبل، من خلال الجمعيات الزراعية المنتشرة على مستوى القرى والمدن بمراكز المحافظة الإدارية الخمس.

وقال الدكتور مجد المرسي، مدير عام الزراعة بالوادي الجديد، إن المحافظة تضم 43 جمعية زراعية، تتولى توزيع الأسمدة على المزارعين، في ظل وجود فائض كبير في الأسمدة من الموسم الماضي بواقع 2000 طن يوريًا و800 طن نترات.

وأضاف «المرسى» أن المديرية وفرت التقاوي الخاصة بالمحاصيل الشتوية وبأصناف جيدة، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ حقول إرشادية لتدريب المزارعين وتوعيتهم بأساليب الزراعة الحديثة.