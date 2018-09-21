ماكرون خلال لقائه عباس: فرنسا تدين سياسة الاستيطان الإسرائيلية

أكد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، أن بلاده تدين ​سياسة​ ​الاستيطان​ الإسرائيلية التي استمرت وتكثفت خلال الشهور الأخيرة.

وأوضح ماكرون - خلال لقائه الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة - أن "فرنسا تدعم بشكل كامل استئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، مشيرًا إلى "رغبة فرنسا في التعبئة في المجال الدبلوماسي لتغيير الوضع الذي لم يعد معقولاً".

وأكد قصر الاليزيه أن "ماكرون وعباس بحثا الوضع في ​قطاع غزة​ والحاجة للقيام بكل شيء لتحسين الوضع الإنساني، كما بحثا المفاوضات الجارية بين ​السلطة الفلسطينية​ و​حركة حماس​ بهدف التوصل إلى تسوية فلسطينية، وتدعم فرنسا هذه الجهود وتدعو الرئيس عباس وحماس إلى المشاركة الكاملة فيها للسماح بعودة السلطات الفلسطينية إلى غزة وإجراء ​الانتخابات​ في الأشهر المقبلة".