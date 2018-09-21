أوروبا تدعو إسرائيل في الأمم المتحدة لوقف هدم قرية فلسطينية

انضمت ألمانيا، أمس الخميس، والأعضاء الأوروبيين الحاليين والجدد بمجلس الأمن الدولي، في توجيه دعوة لإسرائيل لوقف خططها الرامية إلى هدم قرية بدوية في الضفة الغربية.



وأعطت المحكمة العليا في إسرائيل الضوء الأخضر لهدم قرية الخان الأحمر القديمة في أوائل الشهر الجاري.



وأصدرت بريطانيا وفرنسا وهولندا وبولندا والسويد وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا بيانا يدعو السلطات الإسرائيلية إلى إعادة النظر في قرارها.



وجاء في البيان: "كما أكدنا مرارا، فإن عواقب هدم هذا المجتمع (القرية) وتشريد سكانه، بمن فيهم الأطفال، ستكون خطيرة للغاية وستهدد بشكل جدي جدوى حل الدولتين وتقوض آفاق السلام".



وتريد إسرائيل أن تنقل سكان القرية، التي تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، إلى أراض تبعد بضعة كيلومترات.



ورد الناقدون بأنه من المستحيل تقريبًا على الفلسطينيين في الضفة الغربية، الحصول على تصاريح بناء لمثل هذه المواقع.



وأدت الاحتجاجات في يوليو الماضي ضد الإخلاء المخطط له إلى إصابة 35 شخصًا. كما أدان الاتحاد الأوروبي بشدة إخلاء القرية.



وستنضم ألمانيا وبلجيكا إلى مجلس الأمن لمدة عامين في يناير المقبل 2019 كعضوين غير دائمين.