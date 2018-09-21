يجرى العمل على قدم وساق لتجهيز وإعداد المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الطور، لاستقبال الطلاب يوم الأحد المقبل، بداية العام الدراسي الجديد.

حيث تم تنظيف وتجهيز قاعات رياض الأطفال، وترتيب الأثاث الخاص بها، كما جرى أيضا إعداد الفناء الخاص بمرحلة رياض الأطفال وتزويدة بكافة عوامل الأمن والسلامة.

وتفقد مصطفى الزغبي، وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، وعلي حسن، مدير عام إدارة الطور التعليمية، وأحمد غيث، وكيل إدارة الطور التعليمية، على عمليات التجهيز والإعداد.

وأكد علي حسن، مدير عام إدارة الطور التعليمة، أنه تم الاستعانة بعدد من عمال الخدمات بالإدارة التعليمية ومشاركة عمال خدمات من المنطقة الأزهرية لتنظيف وتجهيز المدرسة استعدادا لاستقبال الطلاب، كما جرى التأكد من ملئ خزانات المياه.

يشار إلى أن المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الطور، تم إقامتها على مساحة 1000 متر مربع بتكلفة 33 مليون جنيه، وتضم المدرسة صالة جمنازيوم وملاعب وحجرة لتبديل الملابس ودورات المياه، ومزودة بمعامل متطورة، ومسارح حديثة للأنشطة، ومكتبة وشبكات إنترنت متكاملة، والمدرسة بها 22 فصلا بداية من رياض الأطفال حتى نهاية التعليم الأساسى.

وكان اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، أعلن أن المحافظة ستتكلف 50% من قيمة المصروفات لجميع الطلاب بالمدرسة، على أن يتكلف ولي الأمر 50% فقط بما يعادل 5 آلاف جنيه.