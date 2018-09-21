انتشال 22 جثة جراء انهيار أرضي بوسط الفلبين

ذكر مسؤولون فلبينيون، اليوم الجمعة، أن عمال الإنقاذ انتشلوا 22 جثة جراء انهيار أرضي في موقع أحد المحاجر بوسط البلاد، بينما لا يزال مالا يقل عن 60 آخرين في عداد المفقودين.



ووقع الانهيار الأرضي في قرية تينان بمدينة ناجا الواقعة في إقليم سيبو (573 كيلومترا جنوبي مانيلا) يوم الخميس بعد أيام من الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار مانكوت.



وقالت الشرطة إن "مانكوت"، الذي يعتبر أقوى إعصار يضرب الفلبين حتى الآن هذا العام، تسبب أيضا في انهيارات أرضية وفيضانات بالأقاليم الشمالية وخلف 95 قتيلا في أنحاء البلاد.



ولا يزال 54 شخصا في عداد المفقودين بسبب الانهيارات الأرضية والحوادث الأخرى التي تسبب فيها مانكوت، وفقا لبيانات الشرطة.



وفي مدينة ناجا، قام عمال الإنقاذ بالبحث عما يتراوح بين 60 إلى 67 شخصًا يعتقد أنهم مدفونون تحت الانهيار الأرضي، وفقًا لما ذكره بالتازار تريبيونادو جونيور، المسؤول في مكتب الحد من مخاطر الكوارث في إقليم سيبو.



وأضاف أنه تم إنقاذ تسعة من الانهيارات الأرضية.



وقال جارى كابوتاجى، المتحدث باسم حكومة المدينة، إن الشرطة والجنود ورجال الإطفاء والمتطوعين يساعدون في عمليات الإنقاذ.



وقال لمحطة تلفزيون في مانيلا: "على المسعفين توخي الحذر في عمليات الانتشال والإنقاذ، فمعظمهم يستخدمون الفؤوس والمجارف لأنه من الخطر استخدام معدات ثقيلة".



ويوم الأحد الماضي، وقع انهيار أرضى مميت في موقع تعدين قديم ببلدة إيتوجون في إقليم بينجويت (198 كيلومترا شمالي مانيلا) جراء مانكوت حيث طمر ثلاثة مبان كان السكان قد لجأوا إليها هربا من الإعصار.



وقالت الشرطة إنه تم انتشال 31 جثة على الأقل من الانهيار الأرضي في إيتوجون بينما ما زال هناك 30 مفقودا، ويخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم.