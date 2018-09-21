نقيب المحامين: سداد «القيمة المضافة» مرة واحدة على الدعوى مهما تعددت صورها

قال نقيب المحامين سامح عاشور، إنه تواصل مع وزيري المالية والعدل الدكتور محمد معيط، والمستشار حسام عبد الرحيم؛ لتصحيح التحصيل الخاطئ لضريبة القيمة المضافة.

وأكد «عاشور»، خلال بيان صدر عنه اليوم، أنه تم الاتفاق عدم جواز السداد إلا مرة واحدة عن الدعوى، مهما تعددت صورها.

وأضاف: "جاري إصدار التعليمات من الوزارتين بهذا الشأن، مؤكدًا على المحامين الهدوء حيث يتم التصحيح خلال ٤٨ ساعة".

وكان نقيب المحامين قد وقع بروتوكول مع وزيري المالية والعدل يوم 16 سبتمبر، بشأن تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على المحامين، وإعفائهم من تقديم الإقرار الشهري، ليقدم الإقرار سنويًا مع ضريبة الدخل، وحدد قيم قطعية للضريبة وفقًا لدرجة قيد الدعوى.