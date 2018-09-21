نائبة إكوادورية تطالب بسحب جنسية بلادها من مؤسس ويكيليكس

حثت نائبة برلمانية إكوادورية، يوم الخميس، السلطات في بلادها على تجريد جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس من جنسيته الإكوادورية، قائلة إنه تم ارتكاب "مخالفات" عندما تم منحه إياها.



وطلبت باولا فينتيما من الحزب المسيحي الاجتماعي المحافظ باستدعاء وزير الخارجية خوسيه فالنسيا إلى الجمعية الوطنية لشرح الوضع الحالي للناشط وعرض تفاصيل تكاليف إقامته في السفارة الإكوادورية في لندن.



ويقيم أسانج (47 عاما) في سفارة الإكوادو بالعاصمة البريطانية منذ ست سنوات.



وتم منح أسانج الجنسية الإكوادورية من قبل حكومة الرئيس السابق رافائيل كوريا.



وجاءت هذه الخطوة من أجل السماح له بمغادرة السفارة الإكوادورية، ولكن بريطانيا لم تسمح بذلك.



في يوليو، ذكر الصحفي الاستقصائي الأمريكي جلين جرينوالد أن الإكوادور اقتربت من سحب حق اللجوء من مؤسس ويكيليكس وطرده من السفارة.



ويتحصن أسانج، وهو مواطن أسترالي في سفارة الإكوادور بلندن منذ عام 2012.



ويعتقد أسانج أنه سيجري تسليمه إلى الولايات المتحدة لاستجوابه بشأن أنشطة ويكيليكس إذا غادر مبنى السفارة.