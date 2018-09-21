اليابان تعيد فتح مطار «كانساي» بالكامل بعد 17 يوما من إعصار مميت

أعادت السلطات اليابانية فتح مطار رئيسي في غرب البلاد، اليوم الجمعة، بالكامل بعد 17 يوما من اجتياح إعصار مميت للمنطقة، مما تسبب في فيضانات غمرت منشآت المطار وأحد مدارجها.



ومن المقرر أن يصل عدد رحلات الطيران إلى 470 رحلة اليوم الجمعة في مطار كانساي الدولي، ثالث أكبر مطارات اليابان، وهو بوابة رئيسية للمدن اليابانية الغربية مثل أوساكا وكيوتو.



وأعادت الشركة المشغلة للمطار فتح بقية مبنى المطار رقم 1، الذي كان قد تم إغلاقه بعد أن تسبب إعصار «جيبي»، أقوى عاصفة تضرب اليابان خلال 25 عامًا، في انقطاع التيار الكهربائي وغمر جزءا من مبنى الركاب الرئيسي والمدرج في 4 سبتمبر.



وتسببت العاصفة، التي أسفرت عن مقتل 11 شخصا وإصابة أكثر من 600 آخرين في غرب اليابان، في تقطع السبل بآلاف الأشخاص في المطار.



وقبل أسبوع، أعيد فتح جزء من المبنى رقم 1، بينما استؤنفت الرحلات الجوية المحلية في المبنى رقم 2 في 7 سبتمبر، والذي يتعامل بشكل رئيسي مع شركات الطيران الاقتصادية.



وأثار إغلاق المطار مخاوف بشأن الآثار المحتملة على الاقتصاد والسياحة.