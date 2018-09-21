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محمد عمر يدرس الرحيل عن الاتحاد السكندري

الإسكندرية : أحمد عبد العزيز
نشر فى : الجمعة 21 سبتمبر 2018 - 6:05 م | آخر تحديث : الجمعة 21 سبتمبر 2018 - 6:05 م

يدرس محمد عمر، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، الرحيل عن زعيم الثغر، بعد الخسارة القاسية اليوم أمام الداخلية في الدوري.

وسقط الاتحاد السكندري في فخ الخسارة الثقيلة أمام الداخلية بنتيجة 3 – 0 ،ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري، والتي أقٌيمت عصر اليوم الجمعة على ملعب أكاديمية الشرطة بالعباسية. " تابع التفاصيل "

واجتمع محمد عمر مع لاعبي الاتحاد السكندري، عقب انتهاء المباراة بغرفة الملابس لاتخاذ القرار سواء بالاستمرار أو الرحيل عن الفريق.

وطالبت جماهير الاتحاد السكندري، رحيل الجهاز الفني بالكامل، بسبب النتائج السلبية، حيث نجح الفريق بتحقيق الفوز في مباراة واحدة وخسر في مباراتين وتعادل في 4 مباريات.

 


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