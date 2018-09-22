نجيب ساويرس يكشف كواليس إطلاق اسم محمد صلاح على شارع بالجونة

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، كواليس إطلاق اسم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، على أحد الشوارع بمدينة الجونة.

وقال خلال لقائه ببرنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية منى الشاذلي، مساء الجمعة، إنه رصد اقتراحات بعض المتابعين له صفحات السوشيال ميديا، تطالب بإطلاق اسم «صلاح» على أحد الشوارع، فاستحسن الفكرة وبدأ يعمل عليها.

وأوضح أنه خاطب «صلاح» ليعرض عليه الفكرة، وإذا ما كان لديه أي اعتراض، فرحب الأخير بالأمر، قائلًا: «بعت لصلاح، فقال لي (ده شرف لي) وقلت له (الشرف لينا إحنا)، وبذلك حصلنا على كل الموافقات خلال دقائق».

ومن جانبها، أعربت الفنانة يسرا، خلال لقائها بذات البرنامج، عن سعادتها بإطلاق اسمها على الشارع الذي حلت ضيفة في أحد فنادقه خلال الدورة الأولى من المهرجان، مشيرة إلى إطلاق أسماء عدد من الفنانين الأخرين على بعض الشوارع هناك.

وذكرت أن الشارع الذي تم تصوير الاستعراض الافتتاحي للمهرجان به، يحمل اسم الفنانة والمخرجة إيناس الدغيدي.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس الخميس، في دورته الثانية التي تعقد في الفترة بين 20 إلى 28 سبتمبر، بحضور 450 ضيفًا من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب والشخصيات العامة، وبمشاركة نحو 80 فيلمًا بمختلف مسابقات المهرجان.