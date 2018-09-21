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كارتيرون يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الحسم أمام حوريا

الشروق
نشر فى : الجمعة 21 سبتمبر 2018 - 8:18 م | آخر تحديث : الجمعة 21 سبتمبر 2018 - 8:18 م

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي، أن فريقه أضاع العديد من الفرص أمام حوريا الغيني، في مباراة الذهاب بالدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بالتعادل السلبي. " تابع التفاصيل "

وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة المرتقبة الذي عقد اليوم الجمعة، بقاعة المؤتمرات في ملعب السلام: "يجب على لاعبي الأهلي، إستغلال جميع الفرص التي ستتاح لهم أمام مرمى حوريا، متمنيا أن يحالف لاعبيه التوفيق أمام بطل غينيا".

وأضاف مدرب الأهلي : "لعبنا على مدار 94 دقيقة كاملة خلال مباراة الذهاب، وكان الأهلي هو الأقرب للفوز بعدما نجح في السيطرة على المباراة، لكن غياب التوفيق حال دون ترجمة هذه السيطرة إلى أهداف".

ويستعد الأهلي لمواجهة حوريا كوناكري الغيني التي تقام في التاسعة مساء الغد على ملعب السلام، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.


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