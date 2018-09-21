«الحويطات» تحصد المركز الأول في شوط «الحج» بسباق الهجن بالسعودية

قال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن، إن مصر شاركت في سباق الهجن بالمملكة العربية السعودية، بعدد من المتسابقين من قبائل جنوب سيناء والشرقية والإسماعيلية.

وأضاف «حمدان»، لـ«الشروق»، أن مصر تنافست مع 6 دول وهم «ليبيا، والسودان، والأردن، والسعودية، والإمارات، وسلطنة عمان»، بواسطة عدد 18 من الهجن الأصيل.

وأشار إلى أن اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، قد أوفد اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، مع المتسابقين المشاركين بمهرجان سباق الهجن من محافظة جنوب سيناء للسعودية لكي يطلع على مضمار الهجن بدولة السعودية لنقل كافة الخبرات والإمكانيات التي توجد به لمضمار الهجن الجارى إقامته بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح أن القبائل المصرية التي شاركت في مضمار الهجن بالسعودية هم قبائل «الحويطات، والترابين، والأحيوات، والمعازة، والعييادة»، معلنا أن قبيلة الحويطات حصلت على المركز الأول في شوط «الحج» لمسافة 2 كيلو، كما حصلت على المركزين الثالث والرابع قبليلة العييادة في شوط «السودانيات» لمسافة 7 كيلو، وبالنسبة لشوط «الخمول» فقد حصلت قبيلة الترابين على المركز الخامس، وفي شوط «اللجايا» لمسافة 5 كيلو، حصلت قبيلة الحويطات على المركز الرابع.

وأشار إلى أنه ستقام غدا السبت، حفل الختام وتوزيع الجوائز على الفائزين بحضور الملك محمد بن سلمان، ولي العهد، والأمير فهد، رئيس الاتحاد السعودى للهجن، موضحا أن سباقات الهجن المصرية والعربية تشارك فيها معظم القبائل لأنها تعد بمثابة تراث الأجداد.