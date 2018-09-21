انتشال فتاة جرفتها سيول الأمطار في تونس

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، عن انتشال جثة فتاة كانت جرفتها السيول التي تسببت بها الأمطار الغزيرة أمس الخميس .

وأفادت وزارة الداخلية، بأن وحدات من الحماية المدنية انتشلت جثة فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، في منطقة الحنشة التابعة لولاية صفاقس، بينما كانت تحاول عبور وادي.

وسقطت الفتاة حينما كانت مع عائلتها من فوق جرار، لتجرفها السيول بالوادي.

وأدى هطول الأمطار بغزارة في أغلب المدن التونسية أمس الخميس، إلى ارتفاع منسوب المياه في الطروقات والشوارع وعدد من الأحياء السكنية.

كما حاصرت المياه عدة مدارس وعطلت حركة سير القطارات والرحلات الجوية مساء أمس، في مطار النفيضة الدولي بجهة سوسة.