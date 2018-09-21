عاصفة قوية تجتاح المنطقة الجنوبية لدول شمال أوروبا

ضربت عاصفة قوية جنوب المنطقة الواقعة جنوب شبه الجزيرة الاسكندنافية، اليوم الجمعة، حيث نصحت هيئات الأرصاد الجوية المواطنين بالبقاء داخل منازلهم إذا كان ذلك ممكنا لتجنب سقوط حطام عليهم.

وضربت العاصفة ويطلق عليها اسم "كنود" منطقة هانسولم في شمال الدنمارك في حوالي الساعة 3.30 مساء، حسبما ذكرت قناة "تي في 2".

وقالت الشرطة الدنماركية إن الأشجار اقتلعت من جذورها في أجزاء عدة من منطقة جوتلاند بوسط البلاد.

وفي النرويج المجاورة، حثت الشرطة وخدمات الطوارئ في الجنوب الشرقي، المواطنين على تجنب الاتصال برقم الطوارئ الاعتيادي، ما لم تكن هناك حالة تهدد الحياة، وقامت بالإعلان عن رقم بديل.

وأصدرت هيئة الارصاد الجوية النرويجية أعلى تحذير لها لأجزاء من جنوب البلاد، معللة ذلك بهبوب رياح قوية.

وأطاحت الرياح بأسطح المنازل وتناثرت الأشجار في عدة أجزاء من جنوب النرويج. وقالت الشرطة إن شخصا في مدينة كريستيانساند بجنوب البلاد أصيب في الرأس بعدما سقط عليه جزء من سقف المرآب.

وفي العاصمة أوسلو، ألغيت 33 مباراة لكرة القدم، بما في ذلك مباريات في دوري الشباب، بحسب وكالة أنباء "إن تي بي".

وقدرت شركات الطاقة بأن حوالي 50 ألف أسرة قد تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي في منطقة أجدر بجنوب البلاد، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة النرويجية العامة "إن آر كيه".

ومن المتوقع أن تعمل الرحلات بشكل طبيعي في مطار أوسلو، لكن العديد من المطارات الإقليمية الواقعة في جنوب النرويج قد تعاني من تأخيرات في الرحلات أو إلغائها، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة نقلا عن متحدثة باسم شركة "أفينور" التي تتولى تشغيل المطار.

وألغت شركتا تسيير العبارات "كلر لاين" و"فجورد لاين" العديد من رحلات عبارات المسافرين بين موانئ في النرويج والدنمارك، في حين ألغت شركة "ستينا لاين" العديد من رحلات العبارات بين السويد والدنمارك.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الرياح القوية - التي يمكن أن تصل سرعة هبوبها إلى 160 كيلومترا في الساعة - قد تتسبب في حدوث أمواج عالية في مضيق سكاجيراك بين النرويج والسويد وشمال جوتلاند في الدنمارك.

كما تم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي في جنوب السويد. وتستعد شركات المرافق في كل من النرويج والسويد لإزالة الأشجار التي أسقطتها العاصفة. وقد تم تعليق بعض خدمات القطارات الإقليمية في غرب السويد حتى بعد ظهر غد السبت كإجراء احترازي.