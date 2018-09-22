المتنافسان الرئيسيان في السويد يسعيان لدعم مرشحهما لرئاسة البرلمان

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أطلق التكتلان الرئيسيان المتنافسان في السويد اليوم الجمعة حملتهما لدعم مرشحيهما لتولي منصب رئيس البرلمان الجديد في البلاد، وذلك قبل الاقتراع المقرر الأسبوع المقبل لشغل المنصب البارز.

ورشح التكتل المعارض في السويد المعروف باسم "التحالف" اليوم الجمعة، أندرياس نورلين من حزب المحافظين المعتدل.

وقال توبياس بيلستروم زعيم المحافظين في البرلمان إن نورلين "أظهر قدرة كبيرة على التوصل لاتفاقات واسعة، والعمل على تجاوز الانقسامات الحزبية."

ثم رشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي آسا ليندستام، وهي عضو في البرلمان منذ عام 2002 وكانت نائبة لرئيس لجنة الدفاع.

وقالت ليندستام للصحفيين "أشعر بالثقة في أن تجربتي ستخدمني بشكل جيد"، قائلة إن العمل في قضايا الدفاع علمها "أن تضع مصلحة البلاد أولا".

ويحظى رئيس البرلمان بدور رئيسي في تشكيل الحكومة الجديدة، وهو أعلى منصب منتخب في السويد، ليحتل بذلك المرتبة الثانية بعد رئيس الدولة، الملك.

ويرأس نورلين، وهو عضو بالبرلمان منذ عام 2006، لجنة الدستور- التي تدقق في أعمال الحكومة- منذ عام 2014.

وجرت الانتخابات العامة في 9 سبتمبر الجاري.

وحصل تكتل يمين الوسط المعارض - المعروف باسم التحالف – على 143 مقعدا، مقارنة بـ144 مقعدا حصلت عليها كتلة رئيس الوزراء ستيفان لوفين اليسارية.

ورغم أن التكتلين لم يحققا أغلبية – 175 صوتا على الأقل مطلوبة في البرلمان المؤلف من 349 مقعدا- فإن كل منهما يصر على إنه الأجدر بتشكيل حكومة جديدة.