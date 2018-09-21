تراجع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا إلى أقل مستوى له منذ 50 عاما

تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر الحالي، على خلاف التوقعات، ليصل إلى أقل مستوى له منذ حوالي 50 عاما.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ خلال الأسبوع الماضي 201 ألف طلب، بتراجع قدره 3000 طلب عن الأسبوع السابق عليه وفقا للبيانات الأولية، حيث كان 204 آلاف طلب، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الطلبات إلى 210 آلاف طلب.

وقد انخفض عدد الطلبات بنهاية الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى له منذ نوفمبر 1969 عندما سجل 197 ألف طلب.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن متوسط عدد الطلبات الأسبوعي، خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا، تراجع إلى 205750 طلب، بانخفاض قدره 2250 طلبا عن الأسبوع السابق، ليصل إلى أقل مستوى له منذ ديسمبر 1969.

وأضافت وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة تراجع أيضا بواقع 55 ألف طلب ليصل إلى 1645ر1 مليون طلب، في الاسبوع المنتهي في 8 سبتمبر الحالي ليصل إلى أقل مستوى له منذ سجل 633ر1 مليون طلب في أغسطس 1973.

وتراجع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى أقل مستوى له منذ 45 عاما، مسجلا مليون و5ر691 ألف طلب، بتراجع قدره 20750 طلبا عن الأسبوع السابق، حيث كان العدد مليون و712250 طلبا وفقا للبيانات المعدلة.