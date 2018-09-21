خالد الصاوي عن مهرجان الجونة: «الشغل الكويس بيفرض نفسه»

علق الفنان خالد الصاوي، على فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، قائلًا إن المهرجان تم تنظيمه بشكل جيد وراق، مشيرًا إلى أهمية إنتاج البهجة في مواجهة ما أسماه «صناعة النكد»، متابعًا: «الشغل الكويس بيفرض نفسه».



وأضاف «الصاوي»، خلال تصريحات لفضائية «سي بي سي»، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، أن الشعب المصري يعتبر فنانًا بطبعه، ولديه الكثير من القدرات التي تمكنه على إنتاج الفنانين.



وأرجع السبب في المشاركة بأفلام دولية، إلى المصداقية التي أسسها المهرجان منذ دورته الأولى، معقبًا: «ده بيبقى مبني على المصداقية، بسأل عنك وبعرف إنك عامل مهرجان ناجح من الدورة الأولى».



وذكر أن أهم ميزة للمهرجانات السينمائية تتمثل في إتاحة الأفلام التي من الممكن ألا تكون متاحة أو مطروحة في السينما، أو التليفزيون، نتيجة حظها التجاري القليل، مضيفًا: «بنتعلم حاجة جديدة، ونشوف الجديد، وبنّشط دماغنا».



وانطلق مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس الخميس، في دورته الثانية التي تعقد في الفترة بين 20 إلى 28 سبتمبر، بحضور 450 ضيفًا من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب والشخصيات العامة، وبمشاركة نحو 80 فيلمًا بمختلف مسابقات المهرجان.