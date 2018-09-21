مدير أعمال جميل راتب: هؤلاء الفنانون ظلوا على تواصل معه بعد انقطاع صوته

كشف هاني التهامي، مدير أعمال الفنان الراحل جميل راتب، عن الفنانين الذين ظلوا على تواصل مع الفنان الراحل بعد انقطاع صوته، ومنهم الفنانة نادية لطفي، والفنان محمد صبحي، إلى جانب الفنانة محسنة توفيق، والمخرج خالد الحجر، بالإضافة إلى الفنانة سلوى محمد علي.



وكشف خلال لقائه مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أمس الخميس، عن بعض التفاصيل الأخيرة في حياة الفنان الراحل، قائلًا إن إدارة المستشفى في فرنسا كانت قد رشحت العودة إلى المنزل، لأنها لم يعد بإمكانها عمل شيء للحالة، خاصة مع كبر سن الفنان.



وتابع: «حاولنا نمشي على اللي قالوا عليه في فرنسا، بالنسبة للأكل والشرب، لكن الأمور ساءت، فطبعًا مقدرتش أستمر في الوضع ده، لأن وزنه كان بينزل، وحاولت أتكلم معاه عشان يروح المستشفى، لكنه رفض في الأول»، موضحًا أن الفنان وافق على الدخول إلى المستشفى بعد أن ساءت الحالة كثيرًا، حتى انخفضت نسبة المياه في الجسم إلى درجة كبيرة.



