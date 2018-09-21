الرئيس الموريتاني: الإسلاميون سبب المآسي في الدول العربية

اتهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الإسلاميين في بلاده، بأنهم سبب المأسي في البلدان العربية، وتوعد بأن الدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحقهم في الوقت المناسب.

وقال ولد عبد العزيز، في مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر من ليل الخميس - الجمعة إن الاسلاميين تسببوا في جميع المآسي التي وقعت في البلدان العربية، وكانوا سببا في خراب بلدان كثيرة.

واتهم ولد عبد العزيز الإسلاميين بخدمة أهداف إسرائيل وهي تدمير الدول العربية وعزلها وإضعافها وهذا ما فعله الإسلاميون فيما يعرف بـ«الثورات».

وأضاف الرئيس الموريتاني إن المآسي التي شهدها العالم العربي تعود طبعا إلى «احتلال فلسطين» لكن هذه المآسي تفاقمت أكثر بسبب استغلال الدين في مجال السياسة، ما قاد الدول العربية إلى الدمار والفشل وجعل إسرائيل في وضع مريح دون أن تتكلف شيئا في ذلك.

وتابع ولد عبد العزيز إن تغيير الدستور أمر ممكن، وأنه لا مواد محصنة في الدستور ولا يوجد دستور جامد أو مواد جامدة.

وذكر أن الأغلبية، التي تمثلت في الحصول على 120 مقعدا من أصل 157 مقعدا، أغلبية مريحة تمكن الحكومة بعد فاتح أكتوبر المقبل من تمرير أي مشروع تراه مناسبا.

وأشار إلى عدم وجود أي مادة في الدستور الموريتاني الحالي تحظر على رئيس الجمهورية أو أعضاء الحكومة، مساندة طرف سياسي أو حزب سياسي أو العمل لصالح حزب ينتمون إليه، من أجل الحصول على أغلبية برلمانية أو كسب معركة انتخابية، مستغربا انخراط من يتشدقون بالديمقراطية وراء هذه الدعاية غير المؤسسة والسخيفة.