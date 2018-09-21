تعزيزات أمنية حول منزل المتهم بقتل أسرته في الحوامدية

فرضت أجهزة الأمن بالجيزة بقيادة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية للقطاع، طوقا أمنيا حول منزل المتهم بقتل 3 من أسرته وإصابة آخرين بقرية منى الأمير بالحوامدية.

وكان قسم شرطة الحوامدية تلقى بلاغا بإطلاق نيران بالقرية وسقوط ضحايا ومصابين.

بالانتقال والفحص تبين قيام أحمد. م. ف، 24 عاما، حاصل على دبلوم صنايع، بإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش كانت بحوزته صوب أفراد عائلته حال تواجدهم في مسكن العائلة وذلك بسبب خلافات بينهم على الميراث.

وأسفر ذلك عن وفاة: جدة المتهم سعاد .ع .ق، 80 سنة، ربة منزل - نجلة عمه منة. م. ا، 16 عاما، طالبة - زوجة عمه أمل. م، 50 عاما، ربة منزل، وإصابة عم المتهم جمال. ف، 50 عاما، عامل، مصاب برش خرطوش بالذراع الأيسر، نجلة عمه نورا. م، 18 عاما، طالبة مصابة برش خرطوش بالبطن، نجل عمه مروان. ع، 7 سنوات، طالب، مصاب بجرح متهتك بالساق اليمنى والذراع الأيمن وتم نقلهم لمستشفى القصر العيني.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم عبارة عن بندقية خرطوش تركي الصنع عيار 12مم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث باستكمال الفحص عقب نقل جثامين المتوفين لمشرحة النيابة بزينهم وإعداد تقرير الحالة التشريحية.