نائب وزير التعليم يتابع الاستعدادات للعام الدراسي بجنوب سيناء

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توجه الدكتور محمد عمر نائب وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين يوم الأربعاء الماضي لمحافظة جنوب سيناء لمتابعة استعداد المديرية لبدء العام الدراسي، وتكليفات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

كما اجتمع عمر خلال زيارته مع مديرى الإدارات التعليمية أمس الخميس لمناقشة المعوقات والتحديات التى تواجه المنظومة التعليمية بالمحافظة وانتظام الدراسة بمدارس الوديان، والتكامل مع الجهات الأخرى كهيئة محو الأمية لتعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة، ومناقشة توصيل البنية الأساسية لمدارس الثانوى العام، ومشاكل العجز فى المعلمين والإداريين بمدارس المحافظة.