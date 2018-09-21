عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الجمعة، لقطات حية من موقع حادث إطلاق النار، والذي وقع في أحد المنازل بمنطقة سيراكوز بولاية نيويورك الأمريكية ليلة أمس الخميس.

ويُذكر أن السلطات الامريكية، أعلنت عن إصابة خمسة أشخاص بما في ذلك طفلة 8 أعوام؛ نتيجة لإطلاق النار من مجهولين، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات، دون تحديد هوية مرتكبي الحادث، أو الدافع وراء إطلاق النار.

والجدير بالذكر أن الحادث جاء بعد ساعات من قيام امرأة بإطلاق النار في مركز رايت إيد في ولاية ميريلاند الأمريكية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.