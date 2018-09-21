«الإسكندرية السينمائي» يكرم فاروق الفيشاوي وعمر خيرت ويحيى راضي وماجدة موريس

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عن تكريم عدد من نجوم وصناع السينما في مصر خلال دورته الرابعة والثلاثين التي تقام في الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل وهم: الفنان الكبير فاروق الفيشاوي ويصدر عنه كتاب انتهي من تأليفه الكاتب الصحفي والروائي عادل سعد، ويحمل اسم "الفن = حياة"، كما يكرم المهرجان الموسيقار عمر خيرت حيث انتهى الكاتب الصحفي قدري الحجار من إعداد دراسة عن أفلامه وموسيقاه بعنوان "ساحر الموسيقى"، وتكريم المخرج السينمائي أحمد يحيى والذي انتهى الكاتب الكبير مصطفى محرم من تأليف كتاب عن مشواره الفني وأفلامه.

وعلى قائمة المكرمين أيضا مدير التصوير السينمائي الدكتور ماهر راضي ويصدر عنه كتاب بقلم الدكتور مجدي عبد الرحمن، وأخيرا تكريم الناقدة السينمائية ماجدة موريس حيث انتهت الناقدة انتصار دردير من إعداد دراسة حول مشوارها النقدي بعنوان "حلو ومر السينما".

ومن ناحية أخرى استقرت إدارة المهرجان على إصدار 15 كتابا لأول مرة ضمن برامجه وأقسامه المختلفة، منها كتاب الفنانة الكبيرة نادية لطفى التى تقام الدورة باسمها بعنوان "سيدة اللمسة الساحرة"، إلى جانب خمسة كتب عن المكرمين المصريين، يحتفل المهرجان بمئوية ثلاثة من رواد السياسة والفن فى مصر حيث يحتفل بمئوية الزعيم الخالد جمال عبد الناصر وعلاقته بالسينما من خلال كتاب الناقد الكبير على أبو شادى بعنوان "عبد الناصر والسينما" يقدمه الناقد الكبير كمال رمزي، كما يحتفل بمئوية مؤسس المهرجانات السينمائية الدولية فى مصر ومؤسس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الكاتب والأثرى الكبير كمال الملاخ من تأليف الكاتب الصحفى سمير شحاته بعنوان "كمال الملاخ.. الفرعون الأخير".

ويحتفل بمئوية الموسيقار محمد فوزى ويصدر عنه كتاب من تأليف الناقد السينمائي أشرف غريب بعنوان "عن سينما محمد فوزي.. صانع البهجة".

كما يحتفى بمئوية سندريلا السينما المصرية "ليلى مراد" ويصدر كتاب بعنوان "ليلى بنت مصر" من تأليف الكاتب الصحفى أحمد النجار.

ويحتفى المهرجان بمرور عشر سنوات على رحيل المخرج الكبير يوسف شاهين، ويصدر كتابين الأول: "معارك شاهين" من تأليف الناقد السينمائي نادر عدلي، والثاني "شاهين" من تأليف الكاتب الصحفى محمد يوسف الشريف.

ويحتفى المهرجان أيضا بمرور 50 عاماً على انشاء جماعة السينما الجديدة ويصدر ثلاثة كتب: الأول "جماعة السينما الجديدة" الثاني "مجلة الغاضبين"، ويتضمن عددا من الدراسات والمقالات كتبها المخرج هاشم النحاس وكتبت تحت عنوان جماعة السينما الجديدة انتفاضة الثاني للمخرج والباحث هاشم النحاس تحت عنوان "مجلة الغاضبين" صيحة شباب السينما المصرية وجاء المبحث الثالث بعنوان جماعة السينما الجديدة وانتاجهم السينمائي، والناقد السينمائي الأمير أباظة "جماعة السينما الجديدة.. اليوبيل الذهبي". ذكريات خريف 68 للناقد سمير فريد مغامرة السينما الجديدة دروس الفشل والنجاح للناقد سامي السلامي، كما يتضمن بيان السينما الجديدة الذي أصدرته الجماعة عن تأسيسها، وكتاب المخرج علي عبد الخالق أحد أهم المؤسسين للجماعة بعنوان "آنا وجماعة السينما الجديدة.. أيام السعادة والشقاء"، وكتاب مدير التصوير السينمائي سعيد شيمي بعنوان (ذاكرة الايام والسينما).

وفى تقليد يعد الأول من نوعه فى إطار الاحتفاء برموز السينما ممن يكرمهم المهرجان، قررت إدارة الإسكندرية السينمائي إطلاق اسماء الفنانين المكرمين في المهرجان على قاعات العرض والندوات في الفندق الذي تقام به الفعاليات المهرجان وهي كالتالي: قاعة الفنانة الكبيرة نادية لطفي، قاعة الفنان فاروق الفيشاوي، قاعة المخرج أحمد يحيي، قاعة مدير التصوير د. ماهر راضي، قاعة الموسيقار عمر خيرت، قاعة الناقد والكاتب الكبير كمال الملاخ، قاعة المؤرخ والناقد الكبير أحمد الحضري.