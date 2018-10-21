ماركينهوس يتمنى التوفيق لبرشلونة والريال في صفقة نيمار

رفض البرازيلي ماركينهوس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، الإعتراف بالأخبار التي تؤكد رغبة مواطنه نيمار في مغادرة الفريق الباريسي بإتجاه فريقه السابق برشلونة، أو ريال مدريد الراغب في ضمه.

وقال ماركينهوس في تصريحات لصحيفة "لو باريسيان" الفرنسية: أتمنى حظًا سعيدًا لبرشلونة وريال مدريد في الحصول على نيمار، يبدو أنهم لا يعرفون من هو ناصر الخليفي وكيف يتعامل مع اللاعبين ، الجميع يحبه هنا.

وأضاف مدافع روما السابق : نيمار سعيد هنا في باريس، ولا أرى أي سببب يجعله يغادر الفريق، واذا سألته ستراه سعيدًا بالبقاء هنا.

وكانت أنباء عدة قد أكدت سعي نيمار إلى العودة مجددًا لناديه السابق برشلونة، فيما رجحت تقارير أخرى رغبة ريال مدريد في الحصول على خدماته في يناير المقبل.