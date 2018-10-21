تحرير 429 محضر مخالفة تموينية بقنا

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، اليوم، أنه في إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة، تم تحرير 429 محضر مخالفة تموينية خلال الحملات التفتيشية التي شنتها مديرية التموين، بالتعاون مع مباحث التموين في النصف الأول من أكتوبر الجاري.

وأوضح «الهجان»، في بيان صحفي اليوم، أن المخالفات التي تم تحريرها في مجال الأسواق شملت 257 مخالفة، منها 185 مخالفة عدم إعلان الأسعار، و11 مخالفة عدم صلاحية السلع المعروضة وتشغيل بدون ترخيص، و9 مخالفات ذبح خارج مجازر المحافظة، و33 مخالفة سلع مجهولة المصدر وبيع بدون فواتير، و8 مخالفات بيع بأزيد من السعر وغش وتدليس وأسطوانات بوتاجاز، و11 مخالفة تجار تموينيين.

وفي مجال المخابز والمطاحن، ذكر «الهجان» أن الحملات نجحت في تحرير 172 مخالفة، منها 92 تشغيل بدون ترخيص، و23 مخالفة عدم مطابقة المواصفات، و24 مخالفة توقف عن العمل، و6 مخالفات تهريب وتجميع، و10 مخالفات بيع بأزيد من السعر، و3 مخالفات عدم تثبيت لوحات استرشادية بمواصفات رغيف الخبز، و14 مخالفة أخرى متنوعة.

وأضاف محافظ قنا أن الحملات التفتيشية نجحت أيضا في ضبط 1 طن و700 كيلو سكر، و1 طن و500 كيلو ملح، و1 طن أرز، و1 طن بقوليات، و850 كيلو دقيق بلدي قبل بيعها في السوق السوداء.

كما تم ضبط 2 طن علف دواجن، و262 جالون دهانات، و750 كيلو منظفات غير صالحة، و300 كرتونة لانشون، و100 كرتونة سمن، و36 كيلو لحوم بلدية وكبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.