جامعة القاهرة تستضيف وزير الأوقاف في حوار حول تفكيك الفكر المتطرف

تنظم جامعة القاهرة، بعد غد الثلاثاء، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، ندوة مشتركة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بعنوان "تفكيك الفكر المتطرف"، بحضور أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وعدد من الأئمة بوزارة الأوقاف.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الندوة تأتي في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري، وفي إطار التعاون القائم مع وزارة الأوقاف ويعقب الندوة حوار مفتوح مع الطلاب.

وأضاف الخشت، أن تغيير العقل المصري هو أساس النهضة الجديدة، مؤكداً أن النهضة الحقيقية هي نهضة العقل المصري وتطويره نحو التفكير العلمي والأخذ بأخلاق التقدم، وأن مسألة تطوير العقل المصري مسألة بالغة الأهمية في بناء المجتمع.

وذكر أن مصر لن تتقدم تنمويًا إلا بتغيير أفكار الناس على أسس من الجدية والعمق والانتماء للوطن والرقي بالمنظومة القيمية واحترام القانون والبعد عن الخرافات والشائعات.

