وزير الخزانة الأمريكي يؤكد أهمية العلاقات مع السعودية

شدد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، على أهمية العلاقات مع السعودية، موضحًا: "لدينا علاقة طويلة الأمد مع السعودية تعود إلى فترة زمنية طويلة"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج الإخبارية.

وأضاف، أنه سيواصل تلك العلاقة في الوقت الذي سنحاول فيه الوصول إلى أصل الحقائق بشأن وضع (الصحفي السعودي جمال) خاشقجي، الذي هو موقف رهيب بشكل واضح".

وتابع: "لدينا علاقة مهمة مع السعودية تركز على (مكافحة) تمويل الإرهابيين وتركز على مصالحنا المشتركة في وقف إيران من نشر إرهابها وقضايا أخرى".

يشار إلى أن مونشن اعلن عدم مشاركته في منتدي "دافوس في الصحراء" المقرر عقده في السعودية في الفترة من 23إلى 25 من الشهر الجاري على خلفية قضية خاشقجي.

وأعلنت السعودية أمس السبت وفاة خاشقجي داخل قنصليتها في اسطنبول خلال مشاجرة بينه وبين اشخاص بعد دخوله المبني في مطلع الشهر الجاري، بعدما ترددت تقارير اعلامية تركية عن قتله وتقطيعه داخل القنصيلية.