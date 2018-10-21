ارتفاع عدد حالات الإصابة بمرض زيكا غربي الهند إلى 123 حالة

أعلن مسئول في الحكومة الهندية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس زيكا بولاية راجستان غربي البلاد ارتفع إلى 123 حالة منذ تفشيه في سبتمبر الماضي، وذلك بعد تأكيد 6 حالات اليوم في مدينة جايبور بالولاية.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إينديا" الهندية عن المسؤول قوله "إن من بين الحالات المسجلة 105 حالات تعافت من المرض بعد تلقيها العلاج، وهو المرض الذي ظهرت أولى حالات الإصابة به في الهند في يناير عام 2017 بولاية جوجارات".

وشكلت مديرية الصحة في الولاية لجنة لتقصي أسباب المرض في المدينة وإجراء الفحوصات اللازمة وخاصة بين النساء الحوامل.

وتعد بعوضة آيديس هي الناقل الرئيسي لفيروس "زيكا"، وأصابت أكثر من 5ر1 مليون شخص في أكثر من 70 دولة بالفيروس منذ تفشيه على نطاق واسع عام 2015؛ لاسيما أمريكا الجنوبية، وتؤدي إصابة الحوامل به إلى ولادة أطفال يعانون من صغر الرأس.

ويعد التفشي الحالي الثالث للفيروس في الهند وكان الأول في مدينة "أحمد أباد" في يناير عام 2017 والثاني في ولاية "تاميل نادو" الجنوبية في يوليو من نفس العام.