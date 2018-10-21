بيكفورد يحقق رقما مميزا أمام كريستال بالاس

حقق جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون رقمًا مميزًا ، في المباراة التي جمعت بين فريقه وكريستال بالاس، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من البريميرليج.

ونجح بيكفورد في التصدي لركلة جزاء في الشوط الثاني من اللقاء، الذي انتهى بفوز إيفرتون بهدفين نظيفين، لينجح بذلك في التصدي للركلة الثالثة من آخر 6 ركلات سددت عليه، منذ مشاركته بالبريميرليج.

وحقق إيفرتون الفوز الثالث على التوالي بالدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس، بعدما نجح كل من كالفرت لوين وتوسون، من تسجيل هدفي الفوز للأول في الدقيقيتن 87، 88 تواليًا. (طالع التفاصيل)