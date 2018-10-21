الهلال: عموري يخضع لفحص آخر

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أكد نادي الهلال السعودي لكرة القدم أن نجمه الإماراتي عمر عبد الرحمن سيخضع لفحص آخر للوصول لحقيقة إصابته بعد أن تعذر تأكيد ذلك اليوم نظرا للتورم الموجود بالركبة.

وسقط عموري في مباراة فريقه أمس السبت ليخرج محمولا على محفة من الملعب وسط تكهنات بإصابته بقطع بالرباط الصليبي والذي عانى منه عموري مرتين سابقا اذ خضع لجراحتين ناجحتين .

وذكر نادي الهلال في تغريده عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" :"أوضح الفحص الإكلينكي الذي خضع له لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم عمر عبدالرحمن، حاجته لإجراء أشعة على موضع إصابته في الركبة سيجريها بعد غد الثلاثاء؛ نظرًا لوجود تورّم في الركبة".

وتكفل رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ بمصاريف إجراء العملية الجراحية للاعب في أفضل مستشفيات العالم وهو ما ثمنته ادارة الهلال والاتحاد الإماراتي للعبة.