ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن المبعوث النووي الكوري الجنوبي للمحادثات السداسية الخاصة بالملف النووي الكوري الشمالي، لي دو-هون، توجه إلى الولايات المتحدة صباح اليوم للتنسيق بين سول وواشنطن بشأن السياسة تجاه كوريا الشمالية، طبقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

وطبقا للوزارة، ستستمر زيارة المبعوث الكوري الجنوبي إلى الولايات المتحدة 3 أيام حيث سيجتمع مع نظيره الأمريكي ستيفن بيجون.

ومن المقرر أن يجتمع أيضا مع مسؤولي الإدارة الأمريكية في شؤون شبه الجزيرة الكورية.

ومن المتوقع أن يجري المبعوث النووي الكوري الجنوبي مناقشات مع نظيره الأمريكي بشأن إجراء محادثات مع كوريا الشمالية، إلى جانب عقد قمة ثانية بينهما.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد قال أمس الأول الجمعة إنه يأمل في عقد محادثات رفيعة المستوى مع نظيره الكوري الشمالي بعد حوالي 10 أيام.

ومن المنتظر أن يتبادل المبعوثان الكوري الجنوبي والأمريكي وجهات النظر بشأن التدابير الأولية والإجراءات التي ستتطرق إليها المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.