محافظ الدقهلية عن تنظيف الطلاب لإحدى المدارس: يجب ترسيخ ثقافة المشاركة

علق الدكتور كمال جاد شاروليم محافظ الدقهلية، على صور تنظيف الطلاب لإحدى المدارس بالمحافظة، قائلًا إنه يجب ترسيخ ثقافة النظافة عند التلاميذ في المدارس والشوارع والمنازل.



وأضاف محافظ الدقهلية، في برنامج «مساءdmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس السبت، أن نظافة المدرسة نوع من أنواع المشاركة، موضحًا أن الطلاب في اليابان يساهموا في نظافة الفصول والحمامات، ولا يوجد عمال نظافة في المدارس.



وتابع: «تنظيف الفصول والمدارس شيء طبيعي، وده بيرسخ ثقافة ساعد نفسك بنفسك، ومشاركة الأولاد فى تنظيف المدرسة شيء إيجابي»، مؤكدًا أنه لا يؤيد حمل الأطفال أشياء ثقيلة ونقلها كما حدث في المدرسة.



وعرضت برنامج «مساء dmc»، بعض الصور للتلاميذ في مدرسة أحمد عرابي الابتدائية يقومون بتنظيف المدرسة وحمل الكراسي المدرسية ونقلها بين الفصول.



