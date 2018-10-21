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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادثين بالسويس

محمود محمد هاشم
نشر فى : الأحد 21 أكتوبر 2018 - 9:55 م | آخر تحديث : الأحد 21 أكتوبر 2018 - 9:55 م

لقى شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين في حادثين بطرق السويس، كما أصيبت سيدة في العقد الثالث من العمر سقطت من الدور الرابع بمنزل أسرتها.

تلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إخطارًا من قوات تأمين الطرق بتعرض سيارة ملاكي للانقلاب بطريق السخنة أصيب خلالها 4 أشخاص، كما صدمت سيارة شخص بطريق الإسماعلية تسببت في وفاته.

وأصيبت سيدة من سكان حي فيصل بالسويس، بكسور شديدة بسبب سقوطها من الدور الرابع بمنزلها بحي فيصل، ونقلت لمستشفى السويس العام.

قال مصدر طبي، إن المصابين جميعا يتم علاجهم بمستشفى السويس، وأن السيدة فقط تم إجراء عملية جراحية لها.


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