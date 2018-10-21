توقعات بارتفاع أسعار النفط تأثرا بواقعة «خاشقجي»

توقعت وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية ارتفاع أسعار النفط على خلفية احتمال أن تتسبب واقعة وفاة الكاتب السعودي المعارض جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في اسطنبول في حدوث توتر العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقالت السعودية، وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أمس السبت، إن خاشقجي أحد معارضي ولي العهد محمد بن سلمان قد توفي بعد مشادة مع اشخاص بعد دخوله القنصلية لاستخراج بعض الأوراق، بعدما ترددت تقارير إعلامية عن مقتله وتقطيعه داخل مبنى القنصلية في مدينة أسطنبول التركية.

وقوبل التفسير السعودي بتساؤلات من جانب الكثير من السياسيين في الولايات المتحدة والقادة في أوروبا.

وارتفع النفط يوم الجمعة للمرة الأولى في ثلاثة أيام بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنزال عواقب "شديدة" إذا ما تبين وفاة خاشقجي.