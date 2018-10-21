وزير القوى العاملة: الربط الإلكتروني مع الكويت يقضي على سماسرة العقود

توجه الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بالشكر إلى دولة الكويت، ووزارة العمل الكويتية وعلى رأسها الدكتورة هند صبيح، على الربط الإلكتروني بين البلدين، الذي يساهم في إنهاء التأشيرات وعقود العمل الوهمية.



وأضاف وزير القوى العاملة، في تصريح لبرنامج «أحلام مواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أمس السبت، أن مصر تستهدف من الربط الإلكتروني الحفاظ على الشباب الراغبين في العمل بالخارج والقضاء على سماسرة العقود.



وأوضح أن هذا الإجراء جاء بعد أن تزايدت حالات العقود الوهمية الفترة الأخيرة، مطالبًا الشباب بمراجعة أي عقود يحصلون عليها والتأكد من صحة التعاقد من خلال وزارة القوى العاملة أو إحدى مديرياتها.



وذكر أن الوزارة تدرس إنشاء وثيقة تأمين لحماية العامل من بعض الإساءة التي قد تحدث من صاحب العمل، بالتعاون مع الدول الأخرى، وكذلك التوسع في مسألة الربط الإلكتروني مع دول أخرى غير الكويت.



والتقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الخميس الماضي، وزيرة العمل الكويتية هند صبيح، على هامش اجتماعات الدورة 89 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، لبحث أوضاع العمالة المصرية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، ودراسة احتياجات سوق العمل بها، فضلًا عن تنفيذ نظام الربط الإلكتروني مع الكويت.



