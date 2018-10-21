استطلاع: استمرار تراجع تأييد الألمان للأحزاب الشريكة بالائتلاف الحاكم

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كشف استطلاع حديث عن استمرار تراجع تأييد المواطنين الألمان للأحزاب أطراف الائتلاف الحاكم في البلاد.

وأظهر استطلاع "زونتاجس ترند" (اتجاه الأحد) الذي يجريه معهد "إمنيد" لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، تراجع تأييد المواطنين للاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بنقطة مئوية، وحصوله على 25 بالمئة فقط.

يشار إلى أن الاتحاد المسيحي يتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الذي يرأسه وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر.

وتراجع أيضا تأييد المواطنين للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، بنقطتين مئويتين وبلغت نسبة تأييده 15 بالمئة فقط.

وكشف الاستطلاع زيادة تأييد المواطنين لحزب الخضر بنقطتين مئويتين وبلوغه 19 بالمئة.

ولم تتغير نسبة تأييد المواطنين لحزب "البديل من أجل ألمانيا" (ايه اف دي) اليميني المعارض في هذا الاستطلاع وبلغت 15 بالمئة.

وفي المقابل، تراجعت نسبة تأييد المواطنين لحزب اليسار المعارض بنسبة نقطة مئوية وبلغت 10 بالمئة، فيما زاد تأييدهم للحزب الديمقراطي الحر بنسبة نقطة مئوية وحصل الحزب على 10 بالمئة في هذا الاستطلاع.

وتتوافق الأعداد في هذا الاستطلاع بالنسبة للاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر إلى حد كبير مع استطلاعات رأي أخرى، بينهما اثنان تم إجراؤهما لصالح القناتين الأولى والثانية بالتليفزيون الألماني "ايه دي ار" و"(زد دي إف".

يشار إلى أنه تم إجراء استطلاع معهد "إمنيد" في الفترة بين 11 و17 تشرين أول/أكتوبر الجاري وشمل 1609 أشخاص.