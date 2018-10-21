وزير الخزانة الأمريكي: من السابق لأوانه التعليق على احتمال فرض عقوبات على السعودية

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم الأحد إن من السابق لأوانه التعليق على احتمال فرض عقوبات أمريكية على السعودية بسبب قضية موت الصحفي السعودي جمال خاشقجي وذلك لحين استكمال التحقيق.

وأضاف أن المعلومات حتى الآن عن التحقيق ”خطوة أولى جيدة لكنها غير كافية“ فيما تواجه الرياض ضغطا دوليا متزايدا للكشف عما حدث لخاشقجي.

وقال منوتشين للصحفيين في القدس ”سيكون من السابق لأوانه التعليق على العقوبات ومن السابق لأوانه التعليق على أي مسائل حقا حتى نعرف المزيد عن التحقيق ونصل لحقيقة ما حدث“.

وأكد أنه لن يحضر مؤتمر الاستثمار السعودي يوم الثلاثاء ومع ذلك قال إنه سيزور الرياض كما هو مقرر لإجراء محادثات مع نظيره السعودي بشأن الجهود المشتركة لمكافحة تمويل الإرهاب وخطط واشنطن لإعادة فرض العقوبات على إيران في نوفمبر تشرين الثاني.