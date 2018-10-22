9 أسباب تجعلك تقبل على شراء «iPhone XS» بدلا من «iPhone XR»

بالتزامن مع اقتراب طرح هاتف «iPhone XR» للبيع أمام الجمهور يوم 26 أكتوبر الجاري، نشرت مجلة «Business Insider» الأمريكية، اليوم الأحد، تقريرًا تحت عنوان «9 أسباب تجعلك تشتري iPhone XS بدلًا من iPhone XR».

وعلى الرغم من أن «iPhone XR» أقل سعرًا من «iPhone XS»، حيث يبلغ سعر الأول 749 دولار، بينما يبلغ سعر الثاني 99 دولار، إلا أن المجلة الأمريكية نصحت بشراء الهاتف الأغلى سعرًا؛ لتسعة أسباب، وهي كالتالي:

السبب الأول

«iPhone XS» متاح في حجمين وهما 5.8 إنش و6.5 إنش، بينما «iPhone XR» فمتاح في حجم واحد فقط وهو 6.1 إنش.

السبب الثاني

شاشة «iPhone XS» أكثر وضوحًا وسطوعًا حيث أنها من نوع «OLED»، بينما شاشة «iPhone XR» في من نوع «LCD».

السبب الثالث

على الرغم من أن «iPhone XR» في ستة ألوان، وهي الأحمر والأزرق والأصفر والأسود والأبيض والكورال، إلا أن «iPhone XR» فمتاح في لونين مميزين وهما الفضي والذهبي.

السبب الرابع

«iPhone XR» أثقل وزنًا حيث يزن 194 جرام، بينما يزن «iPhone XS» 177 جرام فقط.

السبب الخامس

«iPhone XS» يتمتع بنظام الكاميرا الثنائي، الذي يجعل جودة الصور عالية، على العكس من «iPhone XR» بنظام الكاميرا الأحادي.

السبب السادس

أقصى مساحة للذاكرة الداخلية في «iPhone XR» هي 256 جيجابايت، بينما تصل مساحة الذاكرة الداخلية لـ«iPhone XS» إلى 512 ميجابايت.

السبب السابع

«iPhone XS» مقاوم للمياه بمعيار IP68، أي يتحمل لمدة 30 دقيقة في عمق مياه مترين، بينما «iPhone XR» فهو مقاوم للمياه بمعيار IP67، أي يتحمل لمدة 30 دقيقة في عمق مياه متر واحد فقط.

السبب الثامن

«iPhone XS» يتمتع بخاصية اللمس ثلاثي الأبعاد، على العكس من «iPhone XR» الذي يفتقر لهذه الخاصية.

السبب التاسع

«iPhone XS» يعمل مع شبكات «4G-LTE» المطورة لسرعات تنزيل عالية، على العكس من «iPhone XR».