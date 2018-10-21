سفير السودان في القاهرة عن «قمة السيسي والبشير»: هي لقاء الأخوة والصداقة

علق سفير السودان بالقاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، على القمة المرتقبة بين الرئيسين المصري والسوداني، الخميس المقبل، في الخرطوم، قائلًا: «هي لقاء الأخوة والصداقة والمحبة، لقاء شطري النيل، فهي قمة متميزة شكلًا ومضمونًا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أن هذا اللقاء هو اللقاء الـ 24 بين الرئيسين، وهو رقم غير مسبوق في سجل ناصع من اللقاءات بين البلدين.

وعقب: «نحن موعودون ببشرى كبيرة من هذا الاجتماعات، لاعتماد مشروعات ومصالح مشتركة بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والصحية والثقافية».

وأردف أن كلمة السر في قمة الخرطوم المرتقبة، هي التوافق على مشروعات استراتيجية مشتركة لمصلحة «شعب واحد في بلدين»، وهو حقيقة يثبتها التاريخ، مشيرًا إلى تناول القمة الأوضاع العربية والأفريقية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا المختلفة.

ومن المقرر أن ينطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس المقبل، في زيارة رسمية إلى الخرطوم، للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا المصرية السودانية، ويتخللها لقاء مع الرئيس السوداني عمر البشير.