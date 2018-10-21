المصري يتحدى سوء الأحوال الجوية ويواصل استعداداته لفيتا كلوب بالكونفدرالية

واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مرانه الثاني على ملعب تاتا رافائيل بالعاصمة الكونغولية كينشاسا وذلك في اطار استعداداته لمباراته الهامة والمرتقبة التي تجمعه بمضيفه فيتا كلوب والمقرر اقامتها في السادسة مساء الاربعاء ٢٤ من شهر أكتوبر الجاري على ستاد الشهداء في إياب نصف نهائى من البطولة الكونفدرالية النسخة الخامسة عشر .

أقيم المران في جو بارد للغاية وتأثرت أرضية الملعب كثيرا بالسيول الغزيرة التي تعرضت لها كينشاسا صباح اليوم لعدة ساعات الأمر الذى دفع بالجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن لتحذير لاعبيه بضرورة توخى الحذر طوال المران الذي حرص المدير الفني قبيل بدايته على الاجتماع بلاعبيه مؤكدا لهم ضرورة تحدى كافة الظروف المغايرة التي تعرض لها الفريق

واعرب المدير الفني للمصري خلال الاجتماع عن ثقته الكاملة في كل اللاعبين وقدرتهم على تخطى عقبة فيتا كلوب والوصول لنهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخ النادي .

وواصل الجهاز الفني التركيز على الجوانب الخططية والتكتيكية في ضوء مشاهدة الجهاز الفني لعدد من التسجيلات الخاصة بمباريات فريق فيتا كلوب بالإضافة الى مباراة الذهاب ببورسعيد التي اقيمت ٣ من شهر أكتوبر الجاري وانتهت بالتعادل السلبى بدون أهداف واختتم المران بتدريب اللاعبين على تسديد ركلات الجزاء تحسبا لنهاية المباراة بالتعادل السلبى والاحتكام لركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق المتأهل الى الدور النهائي